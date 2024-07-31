في 25 مارس، بدأت شركة تسلا تحقيقاً إثر شكاوى من عملاء بشأن الفتح غير المقصود لغطاء المحرك في بعض مركباتها من طراز "3"، وطراز "واي" في الصين، وفق ما أفادت الإدارة عبر موقعها.

وفي منتصف أبريل، حددت تسلا عيباً في مفتاح القفل قد يمنع إبلاغ السائق بفتح غطاء المحرك.

وتشير هيئة السلامة المرورية إلى أن قيادة مركبة بغطاء محرك غير مغلق قد يعيق رؤية السائق في حالة الفتح عن طريق الخطأ، ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث.

ونتيجة لذلك، يتعين على شركة تسلا تقديم تحديث من بُعد للبرمجية المعنية يشمل حوالى 1,85 مليون مركبة.

ويتعلق هذا الإجراء بالطرازات "اس" و"اكس و"3" المصنعة منذ عام 2021، ومركبات طراز "واي" المصنعة منذ عام 2020.

وهذه ليست أول مرة تواجه فيها شركة صناعة السيارات الكهربائية مشكلة برمجية.

وفي ديسمبر، اضطرت تسلا إلى تحديث نحو مليوني مركبة في الولايات المتحدة وكندا لمواجهة خطر الاصطدام المتزايد المرتبط بنظام "القيادة الآلية"، وهو نظام مثير للجدل يساعد على القيادة.