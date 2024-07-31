وذكرت المجموعة، في بيان على موقع سوق أبوظبي، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك، نمت بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم (حوالي 600 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، ليبلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 17.2 بالمئة.

ووصل صافي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024 إلى مليار درهم (نحو 272.3 مليون دولار)، وبلغ هامش صافي الأرباح 8 بالمئة.

وأوضحت مجموعة "بيورهيلث القابضة" أن هبوط أرباحها في النصف الأول جاء بسبب المحاسبة عن عقود الإيجار بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، وتكلفة التمويل المرتبط بالاستحواذ على سيركل هيلث ورسوم ضريبة دخل الشركات

من جانبه، قال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث": تمضي المجموعة بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لإحداث التحوّل في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات وخارجها، واختتمنا النصف الأول من العام بأداء قوي يعكس ثقة مرضانا المستمرة في جودة وتنوّع محفظة خدماتنا.

وسجل قطاع المستشفيات زيادة في الإيرادات بنسبة 83 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بالمساهمات الناتجة عن استحواذ المجموعة على مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي ومجموعة "سيركل هيلث جروب" خلال النصف الأول، إلى جانب ارتفاع إجمالي عدد المرضى.

وشهد قطاع التأمين ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.3 مليار درهم (حوالي 900 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، على إثر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين، وتحديدا من محفظة برامج التأمين المعززة، إلى جانب ارتفاع إجمالي عدد الأعضاء النشطين في القطاع إلى 3.1 مليون خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 2.9 مليون خلال النصف الأول من عام 2023.

وساهم قطاع المشتريات وتوريد الخدمات الطبية أيضا في نمو إيرادات المجموعة خلال النصف الأول، حيث سجل زيادة في إيراداته بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، تزامنا مع انضمام عملاء جدد إلى المجموعة وفي ظل التوسعات الاستراتيجية في التشخيص والأجهزة الطبية وكذلك في أقسام الأدوية والسكري.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث" : واصلنا خلال النصف الأول من العام تنفيذ استراتيجياتنا للنمو تزامنا مع توسعنا على الساحتين المحلية والدولية، وحققنا تقدما لافتا من خلال استحواذنا على سيركل هيلث غروب ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضافت : من شأن هذه الأصول أن توفر المزيد من فرص وإمكانات النمو في قطاع المستشفيات في مجموعتنا، ما سيمكننا من تقديم خدماتنا لقاعدة أوسع من المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي.