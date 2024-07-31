وقال البنكان في بيانين منفصلين لبورصة الكويت إنهما أبلغا بنك الكويت المركزي بهذه القرارات، حيث زودهما بالإجراءات اللازم اتباعها في هذا الصدد.

ويعمل بنك بوبيان وفقا للشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله 420.1 مليون دينار (حوالي 1.374 مليار دولار) وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني 59.9 بالمئة، والبنك التجاري الكويتي 7.3 بالمئة.

بينما يعمل بنك الخليج كبنك تقليدي ويبلغ رأسماله المدفوع 380.25 مليون دينار، وتمتلك فيه مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم (شركة الغانم التجارية) 32.75 بالمئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 7.2 بالمئة، وشركة بهبهاني للاستثمار وأطراف متحالفون 6.1 بالمئة.

وقال البنكان إنهما ينسقان للتوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات للبدء في أعمال الفحص النافي للجهالة ودراسات التقييم وما يرتبط بها من دراسات جدوى.

وأكد البنكان التزامهما بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في هذه العملية.

كان بنك الخليج بدأ في 2022 مع البنك الأهلي الكويتي دراسة فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنهما أعلنا العام الماضي عدولهما عن مشروع الاستحواذ المقترح.