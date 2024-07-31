تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار للبرميل بما يعادل 1.95 بالمئة إلى 80.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 79.59 دولار بارتفاع 1.52 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.55 دولار للبرميل أو 2.07 بالمئة إلى 76.28 دولار للبرميل.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد أن قالت حماس والحرس الثوري الإيراني في بيانين منفصلين إن هنية قُتل في إيران اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد يوم من زعم الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت أمس الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.

ووقع الهجوم الأخير على الرغم من جهود دبلوماسية يبذلها مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتجنب تصعيد كبير قد يوسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط

وعلى صعيد منفصل، نفذت الولايات المتحدة ضربة في العراق دفاعا عن النفس أمس الثلاثاء مع تصاعد التوتر بالمنطقة.

غير أن برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتسجيل خسارة شهرية في يوليو هي الأكبر لهما منذ 2023.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت بسبب المخاوف المستمرة بشأن توقعات الطلب في الصين، والتفاؤل المستمر تجاه وقف إطلاق النار في غزة واستبعاد خروج أوبك+ عن خطتها الحالية لبدء تخفيف التخفيضات اعتبارا من أكتوبر، وذلك عندما تجتمع هذا الأسبوع.

ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.