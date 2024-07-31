وقالت الشركة في بيان، إن أرباحها المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد ارتفعت بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.25 مليار درهم (613 مليون دولار) في الربع الثاني، مدعومة بزيادة بنسبة 6 بالمئة في الإيرادات وتحسناً بنسبة 6 بالمئة في التكلفة لكل طن، مما يعكس مستوى الكفاءة المستدامة الناتجة عن التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة الذي وفر 2.22 مليار درهم (607 مليون دولار) في عام 2023.

كما حافظت "بروج" على مكانتها الرائدة في قطاع البتروكيماويات من حيث الربحية، حيث بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41 بالمئة خلال الربع الثاني، متجاوزاً نسبة الـ 37 بالمئة التي حققها في عام 2023.

وواصلت منتجات "بروج" المتميزة تحقيق مبيعات قوية مما يعكس مرونة الشركة في ظل بيئة السوق العالمية المليئة بالتحديات بالنسبة لقطاع صناعة البتروكيماويات.

وتستفيد الشركة من ميزاتها التنافسية الكبيرة في أسواق النمو الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل ما تمتلكه من تقنيات متفوقة وقدرات ابتكارية وتميز تشغيلي وشبكة واسعة في المبيعات والتسويق.

وتعد العلاوات التسعيرية المستدامة للبولي إيثيلين والبولي بروبيلين أحد المحركات الرئيسية لتعزيز مستوى الأرباح الرائد الذي تحققه "بروج" في القطاع، حيث حافظت العلاوات التسعيرية على قوتها بالنسبة للبولي إيثيلين عند 727 درهم للطن (198 دولاراً) وللبولي بروبيلين عند 507 درهم للطن (138 دولاراً) خلال الربع الثاني من العام، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الإدارة خلال دورة السوق والتي تحافظ عليها الشركة لمنتصف المدة.

وحققت "بروج" مستويات قياسية ربع سنوية في الإنتاج مدفوعة بمعدلات استخدام متميزة للطاقة الإنتاجية بلغت 114 بالمئة للبولي إيثيلين و103 بالمئة للبولي بروبيلين، وذلك بفضل التركيز المستمر على سلامة العمليات وموثوقية الأصول التي بلغت 97 بالمئة خلال الربع الثاني.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تستمر "بروج" في تسجيل أداء مالي وتشغيلي استثنائي مما يسلط الضوء على قوة الشركة ومرونتها الكبيرة وقدرتها على التكيف، حيث تتميز "بروج" عالمياً بأدائها التشغيلي المتفوق وتركيزها الشديد على خلق القيمة، وذلك ينعكس بوضوح في معدلات الاستخدام القصوى للإنتاج وتحقيق أحجام إنتاج قياسية وهوامش أرباح رائدة في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث يعد دفع عجلة النمو المتسارع من خلال زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيزها والتركيز على قطاعات العملاء عالية القيمة أحد أهم أولوياتنا. وتهدف الشركة لتحقيق زيادة نوعية في حجم الإنتاج من خلال مجمع "بروج 4" ووحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها، ومن خلال الانضمام إلى التحالف الذي يخطط لإنشاء مصنع جديد متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين. كما يساهم برنامج الشركة الطموح لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الشركة ورفع إنتاجيتها وتحقيق السلامة والاستدامة لتوفير قيمة مالية كبيرة".

ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 16 بالمئة في الربع الثاني، مدعوماً بقطاع حلول البنية التحتية

أعلنت "بروج" عن تحقيقها إيرادات بقيمة 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 6 بالمئة على أساس سنوي. كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 16 بالمئة على أساس ربع سنوي بفضل تركيز الشركة على القطاعات عالية القيمة، حيث ساهمت حلول البنية التحتية التي توفرها بنسبة 41 بالمئة من حجم المبيعات.

وتراجع متوسط أسعار مبيعات الشركة بشكل هامشي خلال هذا الربع حيث قوبل الارتفاع الطفيف في أسعار البولي بروبيلين بانخفاض طفيف في أسعار البولي إيثيلين، بينما ارتفعت المؤشرات العالمية بنسبة 4 بالمئة و2 بالمئة على التوالي على أساس ربع سنوي. واستحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 66 بالمئة من حجم مبيعات الشركة دون تغيير على أساس سنوي، في حين ارتفع حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 28 بالمئة في الربع الثاني من نسبة الـ 27 بالمئة التي سجلتها الشركة في العام السابق حيث سجلت الشركة تحسناً في مجموعة متنوعة من مبيعاتها الإقليمية.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.25 مليار درهم (613 مليون دولار) من 1.90 مليار درهم (518 مليون دولار) التي حققتها الشركة في عام 2023، مع تنفيذ الشركة لتوجيهات إدارية بشأن العلاوات السعرية على الرغم من ظروف السوق المليئة بالتحديات.

"بروج" تؤكد التزامها بتوزيع أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2024

حققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 2.13 مليار درهم (581 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 35 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى 4.33 مليار درهم (1.18 مليار دولار) مع تحقيقها إيرادات بلغت 10.30 مليار درهم (2.81 مليار دولار)، دون تغيير عن العام السابق، في حين انخفضت التكاليف، باستثناء الإهلاك والاستهلاك، بنسبة 11 بالمئة بفضل مواصلة الشركة التزامها بالإدارة الفعالة للتكاليف.

أكدت "بروج" مجدداً خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عقد في 28 مارس نيتها في الحفاظ على التزامها بتوزيع أرباح بقيمة 4.77 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2024، بمعدل 15.88 فلس للسهم الواحد، مما يوفر عائداً جارياً كبيراً (1) بنسبة 6.5 بالمئة تقريباً. ومن المقرر أن يعقد المساهمون اجتماع عام خلال الربع الثالث للموافقة على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 7.94 فلس لكل سهم.

مبادرات النمو الإستراتيجي في الإمارات والصين لتحقيق نقلة نوعية في الطاقة الإنتاجية

سعياً منها لتسريع تحقيق طموحاتها في النمو الدولي، أعلنت "بروج" في شهر يوليو عن بدء إجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين. وتعتبر "بروج" جزءًا من تحالف شركات يعتزم القيام بمشروع مشترك مناصفة مع شركة "وانرونغ نيو ماتريالز" (فوجيان) التابعة لشركة "وانهوا" للصناعات الكيميائية لإنشاء مصنع في "فوجو" بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن سنوياً.

وفي دولة الإمارات، استكملت الشركة أكثر من 70 بالمئة من الأعمال الإنشائية لمشروع منشأة "بروج 4" الضخمة والتي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28 بالمئة، مما يجعل الرويس أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد. ومن المقرر الانتهاء من إنشاء مجمع "بروج 4" الذي تقوم بروج بإنشائه نيابة عن مالكي المشروع أدنوك وبورياليس، في الموعد المحدد مع نهاية عام 2025 حيث من المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية إضافية للشركة تتراوح بين 5.51 و7 مليار درهم (1.5 و1.9 مليار دولار) وعند اكتماله، من المتوقع أن يتم نقل المشروع إلى بروج من قبل أدنوك وبورياليس.

تحرز "بروج" أيضاً تقدماً في خططها لتطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيثيلين الثانية لديها والتي تهدف إلى زيادة إنتاج الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230,000 طن إضافية، والتي من المقرر الانتهاء من تطويرها في عام 2028 حيث يتوقع أن تساهم الطاقة الإنتاجية الإضافية للوحدة بتحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 808 إلى 918 مليون درهم (220 إلى 250 مليون دولار).

تسريع النمو من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

يعد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا عوامل أساسية لإستراتيجية "بروج" التي تهدف لخلق القيمة وتعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحسين العمليات. وقد حققت الشركة قيمة تبلغ 790 مليون درهم (215 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2024 من خلال تنفيذها لمجموعة واسعة من المشاريع تشمل عدة مجالات من بينها الصحة والسلامة والمبيعات والاستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة.

أحدثت "بروج" بالفعل تغييراً جذرياً في ممارسات قطاع البتروكيماويات من خلال تركيب نظام تحسين الوقت الفعلي في ثلاث وحدات واسعة النطاق لتكسير الإيثان و20 فرناً. وتعمل هذه المبادرة على تحليل أكثر من 150,000 معياراً دقيقاً في الساعة، مما يتيح اتخاذ قرارات فورية تعتمد على البيانات، الأمر الذي يساهم في تعزيز الإنتاجية بشكل كبير وتحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

إنجازات "بروج" في مجال الاستدامة تؤهلها لإدراجها في المؤشر العالمي الرئيسي للأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات

تم اختيار "بروج" مؤخراً لإدراجها في مؤشر الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات التابع لمؤسسة S&P Global LargeMidCap الذي يتتبع أداء الأوراق المالية التي تلبي معايير الاستدامة القوية. وتم إدراج النتيجة الأولية لأداء "بروج" البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في عام 2023 ضمن الخمس الأعلى لأكثر من 500 شركة كيماوية تم قياسها بواسطة مؤسسة S&P Global، وتلك شهادة على التقدم الذي أحرزته الشركة في استراتيجيتها الشاملة للأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات.

وتماشياً مع التزامها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية لنطاقين 1 و2 بحلول عام 2045، وضعت "بروج" أهدافاً مؤقتة لعام 2030 لخفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة وكثافة استخدام الطاقة بنسبة 30 بالمئة. كما تخطط الشركة لاستكشاف تقنيات وإستراتيجيات جديدة للحد من الانبعاثات، مثل الكهرباء والتقاط الكربون.

الابتكار يعزز التميز التشغيلي وتوفير منتجات متميزة ومتنوعة

بعد حصوله على أكثر من 1100 براءة اختراع فعالة، يعد "مركز بروج للابتكار" في أبوظبي منشأة مهمة للحفاظ على الميزة التنافسية للشركة وتعزيز ربحيتها. ويتعاون المركز مع مراكز الابتكار التابعة لشركة "بورياليس" في أوروبا حيث يقوم فريق المركز الإماراتي بتطوير حلول فريدة من البوليمرات تساعد على تعزيز التطبيقات وتمكين الأسواق الجديدة لمنتجات "بروج".

وقد أطلق المركز ثماني منتجات جديدة رائدة من البولي أوليفين خلال العام الماضي. ومن بين هذه الابتكارات منتج Anteo™ FK1510 وهو أحد حلول التغليف الاستهلاكية الجديدة التي تتمتع بفترة صلاحية أطول وسلامة غذائية أعلى، إضافة إلى إمكانية إعادة تدويرها بنسبة 100 بالمئة باعتبارها أحد الحلول المصنوعة من مادة أحادية.

نظرة مستقبلية

تتوقع الإدارة توفر بيئة اقتصادية كلية مستقرة في أسواقها الرئيسية خلال النصف الثاني من عام 2024، مع تحسن في بيئة التشغيل التي تتسم بنمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي. من الناحية التشغيلية، من المتوقع أن تحافظ مستويات الإنتاج وأحجام المبيعات القوية على زخمها الإيجابي، مدعومة بالتركيز على تحقيق كفاءة أكبر، في حين من المتوقع أن تظل أسعار البولي أوليفين مستقرة، وتتقلب ضمن نطاق ضيق.

من ناحية أخرى، تم تأجيل موعد الصيانة المقررة والمخطط لها سابقاً لمصنع "بروج 3" في الربع الأخير من عام 2024، والتي سيكون لها تأثير على حجم الإنتاج يقدر بنحو 320,000 طن، إلى الربع الثاني من عام 2025. من المتوقع أن يساهم الجدول الزمني المحدّث في تحسين إمكانية توافر المواد الأولية وتحقيق ما بين 73.5 إلى 147 مليون درهم (20 إلى 40 مليون دولار) في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بما تم التخطيط له.