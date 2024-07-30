وتتوقع فايزر الآن أن تتراوح الأرباح السنوية بين 2.45 إلى 2.65 دولار للسهم مقارنة بتوقعات سابقة بين 2.15 و2.35 دولار للسهم.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن تحقيق إيرادات للعام بأكمله بقيمة 8.5 مليار دولار من لقاحي كوميرناتي وباكسلويد بزيادة عن توقعاتها السابقة بحوالي ثمانية مليارات دولار.

وبعد المكاسب غير المتوقعة التي حققتها فايزر بسبب جائحة كوفيد-19، أنفق الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا 43 مليار دولار لشراء شركة سيجين المصنعة لعقاقير علاج السرطان. وخفضت الشركة التكاليف وقامت بعملية إعادة هيكلة داخلية لزيادة تركيزها على أدوية السرطان.