وذكرت المجموعة في الإفصاح أن هذا الرقم يفوق بسبعة أضعاف ما تم تحقيقه من مبيعات في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت ستين مليار جنيه.

وأشارت المجموعة إلى أن مشروعها الجديد "ساوثميد" SouthMED بالساحل الشمالي وحده سجل مبيعات قياسية بلغت 251 مليار جنيه (5.2 مليار دولار)، في أقل من شهر فقط من فتح باب البيع في المشروع.

وقالت الشركة إن "عام 2024 يعد عاما استثنائيا بالنسبة للمجموعة حتى الآن".

وفي مطلع الشهر الجاري أعلن هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوثميد) السياحي، الذي يقام بالشراكة مع الدولة، ويشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.

وتتوقع المجموعة أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوثميد هو "مشروع عالمي متكامل الخدمات" يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف والعديد من المرافق والخدمات الأخرى.

وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع في مصر خلال الأسابيع الماضية، وشمل ذلك إعلانا تجاريا ظهر فيه الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبيا ثريا يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.

من جهة أخرى حقق مشروع "بنان" Banan الذي أطلقته المجموعة مؤخرا في المملكة العربية السعودية مبيعات بقيمة تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو الماضي، متفوقا على مستهدف مبيعات السنة الأولى، بحسب الإفصاح.

وأوضحت "طلعت مصطفى القابضة" أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القادمة.

وأضافت أن المبيعات القياسية لكل من ساوثميد SouthMED وبنان زادت من تنوع المجموعة إقليميا، ومن تعزيز صادراتها العقارية، ودفع دخلها بالعملات الأجنبية، ليضاف ذلك إلى مصادر أخرى كبيرة للعملات الأجنبية مثل، قطاع الفنادق الضخم للمجموعة، والمتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار كإيرادات مجمعة، حيث يضم 3500 غرفة تشغيلية في مصر، وسيزيد قريبا إلى حوالي 5 آلاف غرفة.

وتوقعت المجموعة زيادة المبيعات هذا العام من الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب، من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية عام 2023.