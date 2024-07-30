وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إنها حققت نمو في الإيرادات خلال النصف الأول 2024 بنسبة واحد بالمئة لتصل إلى 354 مليون درهم، مقارنة بـ 352 مليونا كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة من العام 2023.

وحققت "ألف للتعليم"، مقارنة بأدائها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي زيادةً بنسبة 7 بالمئة في الأرباح المُعدلة قبل احتساب الضريبة خلال النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى 249 مليون درهم مقارنة بـ 233 مليون درهم، باستثناء دخلها الاستثماري خلال النصف الأول لعام 2023 المرتبط بالمحفظة الاستثمارية والتي تم إغلاقها بنهاية العام.

وسجّلت الشركة هامش ربح مُعدل قبل احتساب الضريبة بنسبة 70 بالمئة، أي ما يعادل نموا بـ 4 بالمئة مقارنةً بالنصف الأول للعام الماضي، مما أسفر هذا الأداء عن تحقيق زيادة في الأرباح المُعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 259 مليون درهم خلال النصف الأول، وفي المقابل، انخفضت التكاليف بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 112 مليون درهم.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "تعكس النتائج القوية التي أحرزتها الشركة خلال النصف الأول قدرتها على مواصلة تسجيل أداء مالي متميز، مدعوماً باستقرار إيراداتها وإمكانية التنبؤ بها بفضل العقود طويلة الأجل والثقة العالية التي تحظى بها الشركة من جانب شركائها بشأن قدرتها على تحسين نتائجهم التعليمية. وعلى جانب آخر، تشهد منتجاتنا التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للطلاب فرصة تفعيل قدراتهم بشكل كامل، طلباً متنامياً"..

وأضاف: " ملتزمون بتوظيف أفضل التقنيات المتطوّرة لتعزيز أدواتنا التعليمية الحالية وتطوير حلول مخصصة جديدة تلبي احتياجات قاعدتنا المتزايدة من العملاء والطلبة. كما وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي بفضل استقرار إيراداتها من العقود، وهو ما سيمكننا من مواصلة مسيرتنا الناجحة بموازاة مساعينا نحو تحقيق النمو الذاتي والخارجي، وبما يضمن تحقيق المزيد من الأرباح وزيادة قيمة المساهمين".

وواصلت الشركة الحفاظ على أدائها التشغيلي خلال النصف الأول 2024، حيث نجحت في تحويل 14 بالمئة من إجمالي قاعدة مستخدميها البالغ عددهم 1.1 مليون إلى مستخدمين باشتراك مدفوع - أي ما يعادل 151.000 مستخدم- عبر منصة "ألف للتعليم".

ويؤكد الإقبال الكبير على الطرح العام الأولي لشركة "ألف للتعليم"، والذي سجل فائض اكتتاب بمقدار 39 مرة، على ثقة المستثمرين في المستقبل الواعد للشركة بفضل سجلها الحافل في الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين النتائج التعليمية للمجتمعات التي تخدمها. وشهد النصف الأول من عام 2024 توسعاً ملحوظاً في نطاق أعمال "ألف للتعليم" بدخولها السوق الكويتية لأول مرة، وذلك تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تستهدف الأسواق التي تشترك مع سوق الإمارات في الأساليب اللغوية والثقافية والتربوية.

وتدعم الميزانية العمومية القوية والسيولة النقدية المتوفرة مرونة الشركة، مما يتيح لها الاستثمار في فرص النمو المستقبلية وتنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتوسع في أسواق جديدة.

كما تؤكد الشركة التزامها بتوسيع نطاق عملياتها في النصف الثاني من عام 2024، حيث تعمل حالياً على إجراء المناقشات واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع الحكومات في الأسواق ذات النمو المرتفع.

وتتطلع الشركة إلى تعزيز نموها في سوق المدارس الخاصة من خلال تقديم مواضيع جديدة وتلبية احتياجات الفئة العمرية الأصغر من الطلبة، حيث استحوذت الشركة على حصة سوقية كبيرة بنسبة 58 بالمئة في سوق الإمارات، و تقدم خدماتها حالياً إلى 232 مدرسة من أصل 403 مدارس خاصة في دولة الإمارات.