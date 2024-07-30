وتم التسجيل للمجموعة صافي أرباح باستثناء المتغيرات في القيمة العادلة بقيمة 319 مليون درهم، بزيادة قدرها 49 بالمئة مقارنة مع 214 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

ودفع هذا الأداء بنمو عضوي في جميع قطاعات أعمالها بلغت نسبته 8 بالمئة على أساس سنوي، ودمج شركة "ميديا 247" و"باك لايت ميديا"، و"ذا جرومينج كومباني هولدينج".

وجاءت نتائج مجموعة ملتيبلاي القوية في الربع الثاني مدعومة إلى حد كبير بعمليات الاستحواذ الجديدة التي قامت بها المجموعة أثناء تنفيذها لاستراتيجية تعزيز قطاعات أعمالها الحالية. ويتضمن صافي الربح المعلن عنه والبالغ 992 مليون درهم إماراتي، أرباح قيمة العادلة غير محققة من محفظة الاستثمارات العامة، بقيمة 673 مليون درهم.

وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 43.5 بالمئة، مع زيادة مساهمة قطاع الإعلام بعد عمليات الاستحواذ الجديدة بنسبة 33 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023، وبلغت قيمة دخل الاستثمار والمصادر الأخرى، بما في ذلك إيرادات توزيعات الأرباح، 218 مليون درهم إماراتي.

ولا تزال الميزانية العمومية قوية مع رصيد نقدي يبلغ 1.62 مليار درهم إماراتي، وما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي من الرصيد الجاهز للاستخدام في استثمارات جديدة لتعزيز قطاعات الأعمال الحالية.

وكان برنامج كفاءة مجموعة ملتيبلاي الذي تم إطلاقه في الربع الثاني قد بدأ بتحقيق نتائج ملموسة، حيث حقق مكاسب كفاءة تزيد عن 5 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من 10 في المائة من معدل التشغيل المستهدف للمجموعة والبالغ 45 مليون درهم.

وخلال النصف الأول من العام 2024، حققت المجموعة إيرادات بقيمة 833 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 53 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغ إجمالي الربح 392 مليون درهم وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 47 بالمئة على أساس سنوي.