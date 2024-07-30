وتعتزم الأنصاري الحصول على آلية تمويل بموجب الشروط المعمول بها في السوق لإتمام عملية الاستحواذ، وفقا للبيان.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز حضور الأنصاري في السوق وتوسيع حضورها الجغرافي، لتصبح أكبر مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث شبكة الفروع، مع أكثر من 410 فروع في الإمارات والكويت والبحرين والهند، بزيادة قدرها 60 بالمئة على عدد فروع الأنصاري للخدمات المالية الحالي، مدعومة بقوة عاملة تبلغ حوالي 6 آلاف موظف، أي بزيادة 25 بالمئة على القوى العاملة لدى الشركة ما قبل الاستحواذ.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2025، بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية في المناطق التي تعمل فيها "بي إف سي"، وتلبية الشروط المتفق عليها بين الشركتين.