وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 512.61 نقطة بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، بعدما حدت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات من المكاسب.

وهوى سهم دياجيو للمشروبات الروحية ثمانية بالمئة بعد أن أعلنت عن انخفاض بواقع 4.8 بالمئة في الأرباح السنوية.

وتراجعت الموارد الأساسية 0.7 بالمئة بعدما انخفضت أسعار المعادن الصناعية إلى حد كبير بسبب تباطؤ زخم النمو العالمي والعزوف عن المخاطرة. وهبطت أسعار الألومنيوم والزنك لأدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وصعد سهم بي.بي اثنين بالمئة بعد أن أعلنت الشركة العملاقة للنفط عن أرباح في الربع الثاني بلغت 2.76 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق. وقالت الشركة إنها ستزيد التوزيعات وستمدد برنامج إعادة شراء الأسهم. ودعمت بيانات بي.بي قطاع النفط الذي ارتفع 0.7 بالمئة.

ومن بين التحركات الأبرز للأسهم، صعد سهم ستاندرد تشارترد 4.7 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن أكبر عملية إعادة شراء للأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار ورفع توقعات أرباحه السنوية.

وقفز سهم سانت جيمس بليس البريطانية لإدارة الثروات 17.8 بالمئة بعدما قالت إنها تخطط لخفض التكاليف بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.5 بالمئة قبل النشر المتوقع لنتائج مايكروسوفت في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر على مدى يومين.

كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو، المتوقع صدورها في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.