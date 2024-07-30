وصعد المؤشر نيكي 0.15 بالمئة ليغلق عند 38525.95 نقطة، بعد أن هبط نحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر اثنين بالمئة أمس الاثنين متعافيا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.19 بالمئة عند 2754.45 نقطة.

ومن المتوقع أن يعلن بنك اليابان عن خطط تشديد كمّي بعد اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء وسط انقسام السوق بشأن رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لتوقعات الأسواق فإنه ليس هناك أي فرصة تقريبا لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكن من المتوقع تماما خفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وعكس سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات تصنيع الرقائق مساره ليرتفع 0.84 بالمئة مقدما أكبر دعم للمؤشر نيكي. وارتفع سهم ريكروت هولدنجز للتوظيف 2.86 بالمئة.

وصعد سهم فانوك 2.93 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة للروبوتات توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 0.8 بالمئة.

وقفز سهم باسونا جروب 12.17 بالمئة، بعد أن أظهر إفصاح للجهات التنظيمية أن أويسيس مانجمنت تمتلك حصة 5.02 بالمئة في شركة التوظيف.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.53 بالمئة ليسجل أكبر تأثير سلبي على المؤشر نيكي.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي ارتفع 100 سهم وانخفض 123 سهما واستقر سهمان.