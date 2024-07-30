ورفعت بي.بي توزيعاتها النقدية إلى ثمانية سنتات للسهم من 7.27 سنت، بما يتماشى مع توقعات المحللين استنادا إلى بيانات مجموعة بورصات لندن.

وأبقت الشركة على معدل برنامج إعادة شراء أسهمها عند 1.75 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقالت إنها ستظل ملتزمة بشراء ما إجمالي قيمته سبعة مليارات دولار من الأسهم هذا العام.

وبلغت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية، وهي تعريف الشركة لصافي الربح، 2.76 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته الشركة بأرباح عند 2.54 مليار دولار.

يأتي هذا بعد أرباح بلغت 2.7 مليار دولار في الربع السابق و2.6 مليار دولار قبل عام.