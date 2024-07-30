وقال البنك في بيان بنتائجه المالية لبورصة الكويت إن ربحه الصافي في الأشهر الستة الأولى من 2024 نما بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي إلى 21.244 مليون دينار.

وعزا هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية التي قابلها جزئيا ارتفاع في المصاريف التشغيلية.

ارتفعت أرباح "بنك برقان" الكويتي الصافية (العائدة لمساهمي الشركة الأم) خلال النصف الأول من العام الحالي 17% إلى 21.24 مليون دينار (69.4 مليون دولار) بدعم من الإيرادات التشغيلية، وفق بيان على موقع بورصة الكويت.