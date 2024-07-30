جاء ذلك خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث استعرض نتائج العام المالي والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن الإيرادات تشمل موانئ السخنة، شرق وغرب بورسعيد، الأدبية، العريش، والطور، بالإضافة إلى حقوق الانتفاع والاستثمارات ومحطات التحلية.

وأشار إلى أن الإيرادات قفزت إلى نحو 8.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ2.76 مليار جنيه في 2016-2017، بزيادة قدرها 205 بالمئة.

وأضاف أن التعاقدات في المناطق الصناعية بلغت 5.116 مليار دولار لـ218 مشروعًا، حصل منها 98 مشروعًا بتكلفة 2.225 مليار دولار على موافقة نهائية، بينما تمت الموافقة المبدئية على 120 مشروعًا بتكلفة 2.891 مليار دولار.

وأشار إلى أن مشروعات الموانئ داخل المنطقة الاقتصادية بلغت 7 مشروعات بتكلفة 1.359 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل مشروعين فقط في العام المالي 2022-2023 بتكلفة 30 مليون دولار.