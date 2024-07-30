وقالت الشركة في بيانها على موقع سوق أبوظبي المالي، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن نمو الإيرادات قد تأثر بانخفاض المبيعات على أساس المثل بالمثل، بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، وجاء ذلك رغم افتتاح مطاعم جديدة.

وبلغ صافي الربح (العائد إلى مساهمي الشركة الأم) 80 مليون دولار خلال النصف الأول 2024 وبنسبة تراجع 45 بالمئة، مقارنة مع 145 مليون دولار كان قد سجلتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الربح بسبب تراجع المبيعات، وكذلك تزايد تكاليف الإهلاك الناجمة عن افتتاح مطاعم جديدة خلال تلك الفترة.

تراجع مستمر في الربع الثاني

وأوضحت أمريكانا للمطاعم العالمية في بيانها، أن الإيرادات قد هبطت خلال الربع الثاني من العام الجالي، بنسبة 14.2 بالمئة على أساس سنوي.

لكن الشركة شهدت نموا في الإيرادات بنسبة 13.3 بالمئة، على أساس فصلي أي مقارنة بالربع الأول من 2024، وذلك بسبب التعافي الذي شهدته بعض أسواقها، وتزامنا مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان، بالإضافة إلى حلول أيام العيدين في الربع الثاني.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة هبوط في صافي الأرباح بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من 2023. وعلى أساس فصلي ارتفع صافي الأرباح بنسبة 85 بالمئة.