وأضافت الوزارة أن إكسون موبيل ستوفر 3.9 مليون برميل من العقد بينما ستوفر ماكواري كوموديتيز تريدينج الباقي. وأفادت الوزارة بأن متوسط ​​سعر شراء النفط يبلغ نحو 76.92 دولار للبرميل.

وهذه هي أحدث عمليات الشراء التي تهدف إلى إعادة ملء مخزون الطوارئ النفطي في الولايات المتحدة بعد سحب قياسي بلغ 180 مليون برميل في 2022. وكان هذا البيع محاولة للسيطرة على أسعار البنزين التي ارتفعت إلى أكثر من خمسة دولارات للجالون بعد الحرب الروسية الأوكرانية. لكنها خفضت أيضا احتياطي البترول الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له في 40 عاما.

وقالت وزارة الطاقة إنها أعادت منذ ذلك الحين شراء ما مجموعه 43.25 مليون برميل بسعر متوسط ​​يقارب 77 دولارا للبرميل، بعد أن باعت النفط بنحو 95 دولارا للبرميل في 2022، مما يعكس ما أسمته "صفقة جيدة لدافعي الضرائب".