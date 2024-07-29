وعادة ما تقع المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن، وهي أكبر وأقدم بورصة لتجارة المعادن في العالم، في مناطق الاستهلاك الصافي للمعادن أو مراكز النقل الرئيسية مثل روتردام.

وتخطط السعودية لبرنامج طموح للتنمية الصناعية واللوجستية، ضمن رؤية 2030 الإصلاحية الأوسع نطاقا التي تستهدف جعل المملكة كيانا عالميا رئيسيا في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة.

وفي شهر مارس، أعلنت بورصة لندن للمعادن أنها تخطط لإضافة جدة نقطة تسليم جديدة بشرط التشاور بشأن تغيير فني في إطار عمل المستودعات لدى البورصة.

وفي إشعار منفصل صدر اليوم، قالت البورصة إنها عدلت بندا في سياستها لإقرار مواقع التسليم فيما يتعلق بإفلاس المستودعات بعد التشاور.

وبورصة لندن للمعادن مملوكة لشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة.