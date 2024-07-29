وهذه أول بيانات من نوعها تُنشر منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل 2023.

ودفعت الحرب أكثر من 8.5 مليون شخص إلى النزوح عن ديارهم، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

ويعتمد الكثير من السكان على المساعدات، ويعاني نحو خمسة ملايين شخص من الجوع الشديد.

وأضاف الجهاز أن آخر مرة يُنشر فيها معدل التضخم السنوي كانت في فبراير 2023 حين كان 63.3 بالمئة.