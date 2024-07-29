ووافقت شركة مصدر الخميس على الاستحواذ على حصة 49.99 بالمئة في 48 محطة طاقة شمسية تسيطر عليها إنديسا في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ اثنين جيجاوات مقابل 817 مليون يورو (887 مليون دولار).

وإنديسا وحدة تابعة لإنيل الإيطالية في إسبانيا.

وقال خان في مقابلة مع رويترز إن الاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف الخضراء الطموح لأوروبا، بالإضافة إلى عودة أسعار الأصول إلى طبيعتها بعد صعودها إلى مستويات مرتفعة للغاية وقت انخفاض أسعار الفائدة، يخلقان فرصا كبيرة في المنطقة.

واستثمرت مصدر في مشروعات للطاقة المتجددة حول العالم في مراحل مختلفة من التطوير بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 20 غيغاوات وقيمة تزيد عن 30 مليار دولار. وتتوقع الشركة أن تكون أوروبا مساهما رئيسيا لتحقيق هدفها للوصول إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030.

وأردف خان قائلا "سواء فعلنا ذلك مع شركاء... أو بحصة أغلبية، فسيعتمد على الفرصة والولاية القضائية".

وذكر أن شراء حصة في محفظة أصول مثل إنديسا مجرد خطوة أولى على طريق توسيع الاستثمارات.

وأضاف "عندما ننظر إلى فرص الدمج والاستحواذ، فإننا لا ننظر إليها فقط لإضافة أعداد من الغيغاوات إلى محفظتنا... بل نركز بشكل كبير أيضا على البرامج المستقبلية وكيفية الاستفادة من عمليات الاستحواذ هذه بشكل فعال لزيادة التوسع في المنطقة".

وقال إن شركتي مصدر وإنديسا وقعتا أيضا مذكرة تفاهم لتطوير قدرة إضافية محتملة تبلغ ثلاثة غيغاوات من الطاقة الشمسية.