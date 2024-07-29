جاء ذلك خلال لقائه رئيس شركة (أبكس) الأميركية توم ماهر حيث استعرض أنشطة الشركة في مصر وخططها خلال الفترة المقبلة في ضوء رغبتها بتوسعة أعمالها في مصر وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، وفقا لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

واستعرض رئيس الشركة الأميركية خلال اللقاء خططها التوسعية وبرامج الحفر المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بحفر 13 بئرا حتى الآن بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وتستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ البرامج التوسعية.

يذكر أن عمليات شركة (أبكس) ترتكز في مصر بمنطقة الصحراء الغربية في مناطق جنوب شرق مليحة ورأس قطارة وشرق الأبيض وجنوب غرب مليحة وشرق سيوة.