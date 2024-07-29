وقالت الشركة في إفصاح، اليوم، إن أرباحها الصافية نصف السنوية بلغت 3.79 مليار درهم، موضحة أنه بعد خصم بند الأرباح الناتجة عن عملية شطب الديون المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة والابلغة 3.67 مليار درهم، فإن صافي الأرباح النصف سنوية يبلغ 30 مليون درهم.

وبحسب البيان فإن العودة إلى تحقيق أرباح صافية جاء في زمن قياسي قبل الموعد المستهدف سابقا والذي تم تقديره بعامين بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة.

وعلى مدار 6 سنوات عملت "دريك آند سكل إنترناشيونال" على مواجهة أزمات مالية وقانونية وتشغيلية داخل الإمارات وخارجها، تسببت فيها الإدارة السابقة، حيث وصلت الخسائر المتراكمة السابقة 5.5 مليار درهم، كادت تؤدي إلى إفلاس الشركة، بحسب بيان اليوم.

وشطبت الشركة بموجب الخطة 90 بالمئة من مديونيتها العامة والتجارية، ما يعادل أكثر من 4 مليارات درهم، وفق إفصاح أودعته لدى سوق دبي المالي.

ونجحت "دريك آند سكل إنترناشيونال" في إعادة أسهمها للتداول في 29 مايو بعد توقف قارب ست سنوات منذ منتصف نوفمبر 2018 بسبب الخسائر الناجمة عن عدة أسباب تشمل الانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية وضعف الأداء في المشاريع القديمة.

وفي بيان اليوم، قالت الشركة إن حقوق ملكية الشركة ارتفعت من عجز 4.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 إلى إيجابي بقيمة 180 مليون درهم في تاريخ 30 يونيو 2024.

وأشارت إلى زيادة رأس مال الشركة بنسبة 150 بالمئة عن النسبة المطلوبة لإعادة الهيكلة، مما أدى إلى تعزيز السيولة لديها، وتوفير الضمانات البنكية اللازمة للفوز بمشروعات جديدة.

وتمكنت الشركة من تصفير القروض البنكية باستثناء الشركة التابعة لها في ألمانيا والتي تبلغ قروضها البنكية مبلغ 7.5 مليون درهم فقط.