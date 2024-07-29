وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 172 مليون يورو (186.74 مليون دولار) في الربع الثاني صعودا من صافي خسائر بقيمة 31 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن أعمالها في استخراج النفط والغاز استفادت من ارتفاع الأسعار وأن وحدتها للتكرير تلقت دعما من زيادة الهوامش التي بلغ متوسطها 7.7 دولار للبرميل، إلى جانب ارتفاع معدلات الإنتاج في قطاعها للبتروكيماويات.

وخلال النصف الأول من العام، حققت سيبسا عائدا نقديا بقيمة 735 مليون يورو صعودا من 416 مليون يورو، وهو مؤشر مهم لشركة تعمل على تغيير نموذج أعمالها من شركة نفط إلى شركة طاقة خضراء.

وتستثمر سيبسا، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي ومجموعة كارلايل، ما يصل إلى ثمانية مليارات يورو للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وبصورة رئيسية إلى إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر.