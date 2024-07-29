وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسهم النفط والغاز 1.3 بالمئة، وهي الزيادة الأعلى بين القطاعات في المنطقة، مع صعود أسعار النفط الخام بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقفز سهم فيليبس 8.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الهولندية المصنعة للأجهزة الطبية عن نتائج فصلية تفوق التوقعات، بدعم من ارتفاع الأرباح وتنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة.

وصعد سهم ميرك الألمانية 3.6 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها مدفوعة بشكل أساسي بأداء تشغيلي قوي في وحدتي الرعاية الصحية والإلكترونيات.

وهوى سهم ريكيت بنكيزر 9.2 بالمئة بعد رفع قرابة ألف دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة لتركيبة حليب إنفاميل للأطفال وضد مختبرات أبوت.

وخلصت هيئة محلفين يوم الجمعة إلى أن تركيبة حليب الأطفال الخدج المتخصصة التي تنتجها أبوت تسببت في إصابة فتاة من ولاية إلينوي الأميركية بمرض معوي خطير، وأمرت شركة الرعاية الصحية بدفع تعويضات بقيمة 495 مليون دولار.