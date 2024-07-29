هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 68.7 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 5%، كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6 بالمئة لتصل الى38.1 مليار دولار كما في نهاية النصف الاول من العام 2024 مقارنة بـ 36.1 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق.

في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5 بالمئة لتصل الى 50.5 مليار دولار كما في نهاية النصف الاول من العام 2024 مقارنة بـ 48.3 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 بالمئة و6 بالمئة على التوالي.