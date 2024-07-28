ومن المقرر استئناف الرحلات إلى مصر، الثلاثاء، بعد إلغاء رحلة كانت مقررة اليوم، فيما تقلع رحلة إلى الهند اليوم.

وتمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا، بينما تسير رحلات إلى الهند مرتين في الأسبوع.

وتستأنف الرحلات الجوية في إطار اتفاق بين الطرفين المتحاربين أعلن عنه المبعوث الأمريكي إلى اليمن الأسبوع الماضي.

كانت الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة قد توقفت منذ أواخر عام 2016.

واندلعت الحرب باليمن عام 2014.