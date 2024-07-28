وكان مسؤول تنفيذي كبير في مصفاة دانجوتي النيجيرية أخبر رويترز الأسبوع الماضي بأن الشركة تجري محادثات مع ليبيا لتوريد إمدادات الخام للمصفاة التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا.

ونفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على منصة إكس "تفاوضها أو خوضها لأي محادثات تتعلق بتوريد النفط الخام لمصفاة نفطية في دولة نيجيريا".

وأضافت أنها "ملتزمة بعقودها مع شركائها الدوليين وتلتزم بالآلية القانونية لبيع الخامات الليبية من النفط وأنها لا تعمل بآلية البيع الفوري".

وتابعت أن "عملية تحديد أسعار الخامات تتم عبر لجنة من الخبراء ويتم اعتمادها من قبل المؤسسة ووزارة النفط والغاز".

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.28 مليون برميل يوميا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.