وأظهرت بيانات ارتفاع الأسعار الأميركية على نحو معتدل في يونيو، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وضع يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ يوليو الماضي.

وقد رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي بنسبة 1.2 بالمئة، مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 3.5 بالمئة، وارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.8 بالمئة.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.4 بالمئة، مع ارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.5 بالمئة.

وقالت الجريدة الرسمية إن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود يوم الخميس، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قرضه الموسع لها والبالغ ثمانية مليارات دولار.