وحققت المجموعة نجاحاً مالياً بارزاً بعدما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 33 بالمئة منذ ديسمبر 2023 ليصل إلى 9.4 مليار درهم ما يعكس قوتها المالية الراسخة ويدعم هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الأجندة الوطنية للأمن الغذائي.

وتواصل المجموعة إحراز تقدم ملحوظ على صعيد الأداء المالي والكفاءة التشغيلية، متوافقةً مع مساعيها الطموحة الرامية لأن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأغذية على مستوى المنطقة.

ويمثل الربع الثاني من العام الجاري نقطة تحول جوهرية في مسار الشركة بعد نجاحها في توقيع اتفاقية الاستحواذ على مزرعة مرموم للألبان.

وبعد الانتهاء من آليات التكامل، ستكون هذه الخطوة الاستراتيجية من العوامل الرئيسية التي ستسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتوسيع حضورها في صناعة الألبان، وتعزيز التزامها الثابت بالابتكار ورضا العملاء.

وتستعد الشركة للاستفادة القصوى من أصول مرموم وخبراتها العريقة لاغتنام فرص السوق الجديدة، وتقديم قيمة مضافة لمختلف الجهات المعنية.

وقال فالال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "إنه بالرغم مما تعانيه سلسلة التوريد وتقلبات أسعار السلع الأساسية عالميا، تمكنا من تحقيق أداء استثنائي يعكس استراتيجيتنا الفعالة في الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية، والدخول القوي إلى الأسواق الجديدة، والتوسع المدروس، والتنويع عبر مجموعة واسعة من المنتجات، وكل مبادرة تُخطط بعناية فائقة ليس فقط لتعزيز ريادتنا في السوق، ولكن أيضاً لإظهار مرونتنا وقدرتنا على التكيف بسرعة مع تعقيدات السوق العالمية المعاصرة".