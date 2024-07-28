ويُعد هذا المشروع هو الثالث من نوعه في إطار الشراكة التي تجمع سوديك ونوبو في السوق المصري، بعد الإعلان في الصيف الماضي عن إقامة فندق ومطعم ووحدات سكنية فندقية تحمل علامة نوبو في منطقة غرب القاهرة والساحل الشمالي.

وفي 11 يونيو 2024، وقعت سوديك اتفاقية شراكة مع ماريوت العالمية، لإطلاق العلامة التجارية تريبيوت بورتفوليو التابعة لمجموعة ماريوت العالمية، في اثنين من مشروعات سوديك بغرب القاهرة والساحل الشمالي.

وفي 24 يونيو 2024، أعلنت سوديك عن الافتتاح الكبير لأحدث مشروعات الشركة في مجال التجزئة، وهو مشروع ايستاون ديستريكت القاهرة الجديدة (EDNC) في سبتمبر 2024.

الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من 2024

وبحسب بيان الشركة، قامت سوديك ببيع 361 وحدة خلال الشهور الست الأولى من العام، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 10.93 مليار جنيه (نحو 226.5 مليون دولار)، بزيادة 34 بالمئة مقارنة بـ 8.17 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقامت سوديك بتسليم حوالي 478 وحدة خلال الشهور الست الأولى لعام 2024، منها 324 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة 154 وحدة، مقارنة بـ 402 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات في مصر خلال النصف الأول من العام 3 مليار جنيه، مقارنة بـ 2 مليار جنيه تم إنفاقها خلال النصف الأول من 2023.

وبلغت إيرادات النشاط 3.94 مليار جنيه خلال الفترة، بزيادة 35 بالمئة مقارنة بـ2.92 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت الزيادة في إيرادات النشاط بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 51 بالمئة من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة.