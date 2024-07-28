وأظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي، الأحد، ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 11 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 14.534 مليون دينار (47.58 مليون دولار) مقابل 13.128 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت أن البنك حقق زيادة نسبتها 22 بالمئة في أرباحه الصافية نصف السنوية، حيث بلغت 29.055 مليون دينار في النصف الأول من 2024، مقارنة مع 23.908 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2023.

البنك التجاري الكويتي

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات المالية التي أعلنها البنك التجاري الكويتي، الأحد، هبوط أرباحه الصافية بنسبة 22.1 بالمئة لتصل إلى 34.356 مليون دينار (112.47 مليون دولار) في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع 44.115 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت أن البنك حقق ربحا صافيا قدره 62.955 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 69.191 مليون دينار قبل عام.