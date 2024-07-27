وقاد المؤشر داو جونز الصناعي المكاسب بدعم من شركة ثري.إم التي حقق سهمها أكبر مكسب يومي له منذ عقود بعد أن رفعت الحد الأدنى لتوقعات أرباحها السنوية المعدلة.

كما اختتم المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من صعود أسهم الشركات الكبرى التي تكبدت خسائر في الجلستين السابقتين.

تحركات الأسهم

خلال آخر جلسات الأسبوع، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 61.06 نقطة أو بنسبة 1.11 بالمئة ليغلق عند 5460.28 نقطة، كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع 176.16 نقطة أو بنسبة 1.03 بالمئة إلى 17357.88 نقطة.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 658.54 نقطة أو بنسبة 1.66 بالمئة إلى 40593.61 نقطة.