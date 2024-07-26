تحركات الأسعار

انخفضت أسعار خام برنت 1.81دولار أو 2.2 بالمئة إلى 80.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:56 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي 1.84دولار أو 2.36 بالمئة إلى 76.44 دولار.

وتستعد مصافي التكرير الأميركية أيضا لخفض الإنتاج مع اقتراب نهاية موسم الإجازات الصيفية في أوائل سبتمبر.

وتراجع برنت في نطاق يتجاوز واحدا بالمئة خلال تعاملات هذا الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات يوم السبت الماضي انخفاض إجمالي واردات الصين من زيت الوقود 11بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، ما أثار مخاوف إزاء توقعات الطلب من الصين.

وتأثرت الأسعار أيضا بآمال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.