تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو واحد بالمئة إلى 2386.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:17 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو أمس الخميس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.4 بالمئة إلى 2386 دولارا.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق لدى فوركس دوت كوم "تشير البيانات الأمريكية التي جاءت متباينة إلى ضعيفة اليوم إلى تراجع الضغوط التضخمية والنشاط الاقتصادي، مما يمهد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام".

وحصل صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مؤشرات جديدة تظهر إحراز تقدم في كبح التضخم، مما غذى التوقعات بأنهم سيستغلون اجتماعهم الأسبوع المقبل للإعلان عن خفض أسعار الفائدة بدءا من سبتمبر.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في مايو.

وبعد صدور هذه البيانات، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.80 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 931.83 دولار. وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 897 دولارا.

وتتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم نحو تكبد خسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.