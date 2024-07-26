وجاء الارتفاع في المؤشرات الأميركية الرئيسية بعد تعافي أسهم الشركات الكبرى للتكنولوجيا وتصنيع الرقائق من خسائر خلال الأسبوع.

كما عزز بقاء قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الأساسي في أميركا، الرهانات على خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 205.79 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 40140.86 نقطة عند الفتح.

وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.45 نقطة، أو 0.64 بالمئة، إلى 5433.67 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 150.22 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 17331.95 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.6 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل توقعات بان يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.

وكانت النسبة ذاتها قد سُجلت خلال مايو الماضي.