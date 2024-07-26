وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.6 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل توقعات بان يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.

وكانت النسبة ذاتها قد سُجلت خلال مايو الماضي.

إلا ان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري قد ارتفع في يونيو، بما يتماشى مع التوقعات، إلى 0.2 بالمئة، مقابل 0.1 بالمئة في مايو الماضي.

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ يوليو.

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.