وجمدت الدول الغربية ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية بعد أن اندلعت الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي الشهر الماضي، وافقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على استخدام الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وتعهدت روسيا باتخاذ إجراءات قانونية.

وقالت فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "اليوم نحول 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. ما من إشارة أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش".

وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الاتحاد الأوروبي.

وقال "شكرا لك يا فون دير لاين وللاتحاد الأوروبي على دعمكما الثابت وهذه المساهمة الكبيرة في الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. معا، نحول المحنة إلى منحة ونجعل أوروبا أكثر أمانا وقدرة على الصمود".

وردت روسيا قائلة إنها ستدرس بعناية كيفية الرد على تحويل عائدات أصولها المجمدة إلى أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في اتصال مع الصحفيين إن خطوة الاتحاد الأوروبي "غير قانونية" وإن روسيا ستتخذ "إجراءات مدروسة بعناية".

وأضاف: "هذه الخطوات التي تتخذها المفوضية الأوروبية لن تمر دون رد".

وهددت موسكو مرارا بالرد على أي استخدام لأصولها المجمدة لتمويل أوكرانيا.