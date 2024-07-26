وشهدت الأشهر القليلة الماضية مساع من مصر للحصول على غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب الزائد خلال شهور الصيف في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وأرست أكبر مناقصة لها منذ سنوات بشراء 20 شحنة.

وتسعى الآن للحصول على ثلاث شحنات للتسليم إلى ميناء العين السخنة في 13 و14 أغسطس و25 و26 أغسطس و12 و13 سبتمبر.

كما تطلب شحنتين للتسليم إلى ميناء العقبة في الثالث والرابع من سبتمبر و21 و22 سبتمبر.

وتغلق المناقصة، التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للبترول، في 29 يوليو.

تعتمد مصر على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، لكن المعروض يتضاءل مع ارتفاع عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة وتسارع التوسع العمراني الذي يزيد من الاحتياج للكهرباء، وذلك بخلاف الطلب على التبريد خلال الصيف الذي يرفع الاستهلاك.