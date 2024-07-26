وتتماشى الصفقة مع استراتيجية الشركة الإسبانية المتمثلة في بيع حصص أقلية في مشروعات استراتيجية لتحقيق أقصى عوائد مع الاحتفاظ بالسيطرة على الأصول.

وقالت إنديسا التي تسيطر عليها شركة إيني الإيطالية إن الاتفاق يمنح شركة (إي.جي.بي.إي سولار) المسيطرة على منشآت الطاقة، قيمة مؤسسية تبلغ 1.7 مليار يورو.

وتسيطر (إي.جي.بي.إي سولار) على محطات الطاقة الشمسية التابعة لإنديسا العاملة في إسبانيا بطاقة إجمالية تبلغ نحو اثنين غيغاوات.

ومن المقرر إتمام البيع بحلول نهاية العام.

وفي بيان لشركة "مصدر"، قالت إن الصفقة مع الشركة الإسبانية تمثل واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا.

وتضم المحفظة التي تعتزم "مصدر" الاستحواذ عليها 48 محطة للطاقة الشمسية قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاوات، وستقوم "مصدر" و"إنديسا" بإضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 غيغاوات إلى المشاريع.

وقالت "مصدر" إن هذه الصفقة تعكس التزامها تجاه الانتقال في قطاع الطاقة في إسبانيا وأوروبا، وإن هذه المشاريع للطاقة الشمسية ستلعب دوراً مهماً في دعم إسبانيا لتحقيق خططها الوطنية للطاقة والمناخ وأهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وإلى جانب اتفاقية الاستحواذ، وقعت شركتا "مصدر" و"إنديسا" مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير مشاريع مشتركة للطاقة المتجددة في إسبانيا.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "يأتي هذا الاستثمار المهم ليؤكد على المكانة الرائدة لشركة مصدر في تطوير حلول طاقة نظيفة مبتكرة وتوظيف خبراتها العالمية الواسعة من أجل الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة النظيفة في إسبانيا وأوروبا وغيرهما من دول وقارات العالم".

وأضاف: "كما يشكل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تحقيق أحد أهداف (اتفاق الإمارات) التاريخي المتمثل بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة".

وأكد أن هذه الصفقة تدعم استراتيجية "مصدر" الهادفة لتطوير محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة 100 غيغاوات بحلول عام 2030.

وعينت "مصدر" بنك "بي إن بي بي" كمستشار للمعاملات ضمن الصفقة، وشركة "لينكليترز" كمستشار قانوني، وشركة "يو إل" كمستشار فني، وشركة"برايس ووترهاوس كوبرز" كمستشار ضريبي، و"بيكسا بارك" كمستشار لاتفاقية شراء الطاقة.

وتم تمويل الاستحواذ جزئيا من خلال قسم تمويل الاستحواذ من بنك "بي إن بي بي"، وبنك "سانتاندير"، وبنك "إنتيسا"، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إس إم بي سي". وتم تقديم المشورة للمقرضين من قبل شركة "أشورست".