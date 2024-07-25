تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 66 سنتا، أو 0.81 بالمئة، عند التسوية إلى 82.37 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم سبتمبر 69 سنتا، أو 0.89 بالمئة، إلى 78.28 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما أسرع من المتوقع في الربع الثاني مع تراجع التضخم، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يحفز خفض تكاليف الاقتراض النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يزيد استهلاك النفط.

وبحسب بيانات حكومية صينية، تتجه واردات النفط وكميات الخام المستهلكة في مصافي التكرير هذا العام إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

وخفض البنك المركزي الصيني اليوم الخميس سعر الفائدة بصورة مفاجئة في تحرك لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.

وكان كلا الخامين قد انخفضا أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.