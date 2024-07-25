وتظهر البيانات المنشورة الخميس أن واردات الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 10 بالمئة على أساس شهري في أبريل 2024 إلى 14.8 مليار يورو ، بزيادة 12 بالمئة عن نفس الشهر من العام السابق.

وزادت واردات منتجات الكاكاو والفواكه والمكسرات والزيتون وزيت الزيتون، في حين انخفضت واردات البذور الزيتية والحبوب.

وفي أبريل 2024 ، بلغ فائض تجارة الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو ، وهو أعلى بنسبة 4 بالمئة مما كان عليه في أبريل 2023 ، على الرغم من انخفاض بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

ويظهر التقرير أن صادرات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية بين يناير وأبريل بلغت قيمتها 77.8 مليار يورو، وهو مستوى مماثل للعام السابق.

ومثلت مستحضرات الحبوب ومنتجات الطحن 10 بالمئة من قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.9 مليار يورو، تليها منتجات الألبان بنسبة 8 بالمئة.

وكانت الولايات المتحدة الوجهة التي شهدت أكبر زيادة في صادرات الاتحاد الأوروبي بين يناير وأبريل، بزيادة 829 مليون يورو أو 9 بالمئة في هذه الفترة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون.

وتقود هذه المنتجات إجمالي صادرات الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرها 62 بالمئة في القيمة مقارنة بعام 2023.

ونمت الصادرات إلى المملكة المتحدة بمقدار 679 مليون يورو أو 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين انخفضت بنسبة 11 بالمئة أو 565 مليون يورو في الأشهر الأربعة، بسبب انخفاض أحجام وأسعار مستحضرات الحبوب واللحم.

وانخفضت الصادرات إلى روسيا بمقدار 429 مليون يورو بسبب انخفاض الأحجام في معظم الفئات.

وبلغت قيمة الواردات التراكمية من الأغذية الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي من يناير إلى أبريل 54.9 مليار يورو، مستقرة مرة أخرى مع نفس الفترة من عام 2023.

وشهدت واردات الحبوب أكبر انخفاض بانخفاض قدره 1.5 مليار يورو، بسبب انخفاض الكميات المستوردة والأسعار العالمية.

ولوحظ انخفاض مماثل بقيمة 1.3 مليار يورو للبذور الزيتية ومحاصيل البروتين بسبب انخفاض الأسعار.

وسجلت واردات البن والشاي والكاكاو والتوابل أكبر زيادة بلغت 1.4 مليار يورو بسبب ارتفاع أسعار منتجات الكاكاو.

وقالت المفوضية الأوروبية إن واردات الفاكهة والمكسرات نمت أيضا بمقدار 778 مليون يورو، بسبب زيادة الأحجام.

واستفادت كوت ديفوار ونيجيريا أكثر من غيرها من ارتفاع قيم واردات الاتحاد الأوروبي من منتجات الكاكاو.