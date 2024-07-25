ووفق بيان صحفي صادر عن البنك، الخميس، يعود هذا النمو في المقام الأول إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد إلى 1.9 مليار درهم، بارتفاع كبير بلغ 26 بالمئة على أساس سنوي.

وسجل صافي الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي وبلغ 4.5 مليار درهم، وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.7 مليار درهم إلى 4.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، إن اقتصاد دولة الإمارات واصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مدعوماً بقوانين وسياسات جاذبة للأعمال والاستثمارات.

وأضاف أن نتائج البنك للربع الثاني تؤكد على الالتزام الثابت بتحقيق أداء قوي في عام 2024، مؤكدا مواصلة العمل على تحقيق أولويات البنك الاستراتيجية، والتركيز على تطوير تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي، وتحقيق الإدارة الفعالة للمخاطر.