ووفق بيان صحفي صدر الخميس، بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 10 مليارات درهم، بنمو نسبته 15 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح في الربع الثاني من العام 4.3 مليار درهم بينما سجلت الإيرادات التشغيلية 7.8 مليار درهم.

وجاءت النتائج القوية التي حققها بنك أبوظبي الأول مدعومة بنمو ملحوظ في مصادر الإيرادات بفوائد والإيرادات من غير الفوائد بفضل زخم الأعمال ونمو صافي هامش الفوائد، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل، حيث ساهم الدخل غير الممول بنسبة 38 بالمئة من إيرادات المجموعة، مقارنة مع 35 بالمئة في النصف الأول من 2023.

ووصلت إجمالي موجودات البنك في نهاية شهر يونيو من عام 2024، إلى 1.2 تريليون درهم (320 مليار دولار).

وسجلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي نمواً لتصل إلى 513 مليار درهم، مما يعكس تنامي الطلب وزيادة الحصة السوقية للبنك ضمن الدول والقطاعات الرئيسية.

وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.3 بالمئة، في حين بلغت هذه النسبة 18.1 بالمئة للربع الثاني من العام.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: " يؤكد بنك أبوظبي الأول مكانته الرائدة على مستوى القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تحقيقه نتائج متميزة في الربع الثاني ومجمل النصف الأول من عام 2024، حيث سجل صافي الأرباح والإيرادات 8.4 مليار درهم و15.7 مليار درهم على التوالي".

وأضافت " تأتي هذه النتائج مدعومة بشبكة الأعمال الدولية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول، حيث يواصل الاستفادة من الفرص المتاحة حول العالم وتوسيع الأسواق التجارية بما يتماشى مع التطلعات الوطنية الطموحة وأهداف البنك في تعزيز النمو والمرونة".

وتابعت: "خلال النصف الأول من عام 2024، عملنا على تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا في مختلف القطاعات لتحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال مواصلة النمو، وعقد الشراكات الاستراتيجية، والتركيز على إثراء تجربة العملاء بالاعتماد على أحدث الابتكارات والتقنيات، وتبقى تطلعاتنا المستقبلية قائمة على الأسس القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية ووجهة مفضلة تستقطب الاستثمارات والمواهب ونواصل العمل على تحقيق أهدافنا لعام 2024 وعلى المدى المتوسط وتقديم عائدات متميزة ومستدامة لمساهمينا".

من جانبه قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "يمثّل الأداء القوي للبنك خلال الربع الثاني امتداداً للنتائج المتميزة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2024، مع مواصلة تحقيق عائدات قوية على نطاق واسع، وتنويع قنوات نمو الأعمال، والتركيز على الاستثمارات الاستراتيجية من أجل تعزيز كفاءة العمليات في المستقبل".

وأضاف: "يعكس النمو المستمر في مصادر الدخل بفوائد أو من غير فوائد على حد سواء جهودنا المستمرة لتعزيز المبيعات وتوطيد العلاقات مع العملاء، مستفيدين من تميّز أنشطتنا وحضورنا في الأسواق العالمية، وفي ضوء الحفاظ على معدلات إقراض جيدة منذ بداية العام، استفدنا من التحسن المتواصل في الهوامش للربع الرابع على التوالي".