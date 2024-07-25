وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها حققت إيرادات بلغت 1.09 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 14 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

إلى ذلك وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بقيمة 159.3 مليون درهم تمثل ما لا يقل عن 85 بالمئة من صافي أرباح الفترة.

ووفق البيان، ارتكز أداء الشركة على مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو، والتي تتضمن زيادة أسطول مركبات الأجرة وإبرام شراكات إستراتيجية جديدة لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

وحقق قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي نمواً قوياً خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 939 مليون درهم، نتيجة الزيادة في عدد الرحلات ومدتها الزمنية، حيث أضافت الشركة إلى أسطولها التشغيلي 294 مركبة مقارنة بالعام السابق.

وشهد قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 61.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

وأكملت مركبات الأجرة والليموزين التابعة للشركة 23 مليون رحلة خلال الفترة، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وحقق قطاع الحافلات نمواً استثنائياً، حيث زادت الإيرادات بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 72 مليون درهم، بفضل منح عقود خدمة جديدة وزيادة حجم الأسطول، كما واصل قطاع الدراجات في الشركة نموه المستمر، حيث زادت الإيرادات بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام السابق نتيجة التوسع اللافت في السوق وإطلاق شراكات جديدة.

وساهم أداء الإيرادات القوي لشركة تاكسي دبي في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 309.3 مليون درهم.

وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي إن نتائج أداء الشركة للنصف الأول من عام 2024 تعكس نجاحها في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية لزيادة النمو والتوسع في قطاع النقل والاستفادة من قصة نجاح دبي ونموها الاقتصادي.

ولفت إلى أن مجلس إدارة شركة تاكسي دبي وافق على توزيع أرباح بقيمة 159.3 مليون درهم عن النصف الأول من العام، تماشياً مع سياسة الشركة في توزيع الأرباح على المساهمين لتوزيع ما لا يقل عن 85 بالمئة من صافي الربح السنوي.

من جهته، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حققنا نتائج مميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث زادت الإيرادات بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وتمكنا خلالها من الحفاظ على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28 بالمئة، ومواصلة تنفيذ خططنا الاستراتيجية للنمو من خلال توسيع أسطولنا والاستفادة من شراكاتنا في هذا القطاع الحيوي وأضفنا إلى أسطولنا من مركبات الأجرة 294 مركبة مقارنة بالعام السابق".