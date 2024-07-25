ويبلغ مجموع سعر الطائرات وفق قائمة الأسعار 13 مليار دولار، رغم أن الطلبات الكبيرة تقترن عادة بتخفيضات كبيرة.

وقّع الطرفان مذكرة تفاهم في معرض فارنبره للطيران في المملكة المتحدة، وهو حدث ضمنت فيه بوينغ، منافسة ايرباص، طلبات كبيرة هذا الأسبوع.

وتعني مذكرة التفاهم أن الشركتين اتفقتا بالمبدأ على عملية الشراء، فيما سيتم الاتفاق على التفاصيل لاحقا، وهو أمر مختلف عن التقدّم بطلب ثابت يتضمن دفعات.

وتستخدم "طيران ناس" التي تأسست عام 2007 طائرات ايرباص فحسب. يتضمن أسطولها 52 طائرة من طراز "أيه 320" وأربع طائرات "أيه 330" تستأجرها.

وطلبت الشركة بالفعل 65 طائرة من طرازي "أيه 320" و"أيه 321".

وذكرت ايرباص أنه تم تعديل طائرات "ايه330" التي طلبتها شركة "طيران ناس" لتتسّع لـ400 راكب، بدلا مما يصل إلى 300 وفق الترتيبة الحالية.