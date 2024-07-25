تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2369.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:02 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى منذ العاشر من يوليو.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 2368.80 دولار.

وتترقب الأسواق قراءة إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها غدا الجمعة لتعديل توقعاتهم بشأن توقيت خفض المركزي الأميركي للفائدة.

وتزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا كلما انخفضت أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.8 بالمئة إلى 27.6 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى في 11 أسبوعا.

وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 933.68 دولار قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

ونزل البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 905.32 دولار.