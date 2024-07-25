وانخفض الدولار الأميركي مقابل عملات أخرى إذ رفع المتعاملون رهاناتهم على تخفيضات سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وتراجع في أحدث تعاملات 0.92 بالمئة إلى 152.46 ين بعد تراجعه إلى 151.95 في وقت سابق من التعاملات في لندن، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل مايو.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 بالمئة إلى 104.23.

وارتفع اليوان الصيني نحو 0.8 بالمئة، متأثرا بارتفاع الين ومستفيدا من الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة، وسجل أعلى مستوى له منذ مايو عند 7.205 للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة إلى 0.6519 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل مايو.

وانخفض الدولار في أحدث تعاملات 0.84 بالمئة مقابل الفرنك وهو أدنى مستوياته منذ أوائل مارس عند 0.8777.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0847 دولار بينما نزل الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.2874 دولار.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة نحو ثلاثة مرات 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر.