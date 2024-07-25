وتجاوز إنتاج روسيا من النفط الخام في يونيو الحصص التي حددها تحالف أوبك+، لكن وزارة الطاقة تعهدت أمس الأربعاء بالالتزام بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو.

وذكر نوفاك أن فائض الإنتاج مسألة ثانوية وأن روسيا على اتصال مستمر مع شركائها في أوبك+.

وعبر توقعاته بأن يكون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف في أول أغسطس بناء.

وأضاف: "لا يوجد خلاف... نحن على اتصال دائم بزملائنا".

وصرح أيضا بأن روسيا لا تخطط لحظر صادرات الديزل وبأن الوضع مستقر.

وقال نوفاك، المسؤول الروسي عن النفط، إن موسكو لا تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لإعادة إمدادات بنزين إيه.آي-95 عالي الأوكتان إلى طبيعتها، مضيفا أن الصعوبات أمام الإمدادات مؤقتة.

وقفز سعر الجملة لبنزين إيه.آي-95 بنحو 44 بالمئة في فترة شهر ونصف شهر انقضت ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل نقص لهذا النوع من الوقود بسبب أعمال صيانة المصافي وارتفاع الطلب.