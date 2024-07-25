ارتفعت الأرباح الصافية لشركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 105 ملايين ريال (27.99 مليون دولار) مقارنة مع 114 مليون ريال قبل عام بهبوط نسبته 7.89 بالمئة.