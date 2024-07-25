ارتفعت الأرباح الصافية لشركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 105 ملايين ريال (27.99 مليون دولار) مقارنة مع 114 مليون ريال قبل عام بهبوط نسبته 7.89 بالمئة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن إجمالي الأرباح ارتفع 3.8 بالمئة رغم زيادة المصاريف التشغيلية ستة بالمئة وارتفاع مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وبلغت إيرادات زين السعودية في الربع الثاني نحو 2.6 مليار ريال بزيادة 6.7 بالمئة على أساس سنوي.
وذكرت الشركة أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في الربع الثاني بلغت 67 مليون ريال بهدف مواصلة تعزيز تجربة العملاء وجودة الخدمات.