وذكرت الشركة في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن أرباحها الصافية في الربع الأول منفردا سجلت 820 مليون درهم، بزيادة 42 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونمت قيمة أصول الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي إلى 28.5 مليار درهم خلال النصف الأول مقارنة بزيادة حوالي 7.7 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة أبرمت عددا من العقود الجديدة خلال العام الجاري بما يعزز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية، ومن أبرزها مشروع توسعة قناة القرم في أبوظبي بقيمة 35.2 مليون دولار.